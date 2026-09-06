VIDEO: बेवर में बारिश से धान किसानों के खिल उठे चेहरे

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मैनपुरी के बेवर में रविवार दोपहर को बारिश हुई। बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया तो वहीं खेतों में खड़ी धान व अन्य फसलों को भी संजीवनी मिल गई। फसल को फायदा मिलते देख किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सितंबर मास में हो रही हल्की व रिमझिम बारिश किसानों के लिए वरदान साबित होगी।

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