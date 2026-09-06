Mainpuri News: मिनी ट्रक और डंपर की टक्कर में चालक घायल

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बेवर। थाना बेवर क्षेत्र के टिकुरी गांव के पास रविवार को मिनी ट्रक और डंपर की आमने-सामने टक्कर हो गई। मिनी ट्रक का चालक प्रदीप कुमार शाक्य निवासी बहरामऊ घायल हो गया। प्रदीप मिनी ट्रक लेकर रामेंद्र सिंह के साथ बहरामऊ से सिरोली फर्रुखाबाद जा रहे थे। दोनों ईंट भट्ठे पर मजदूर लेने के लिए निकले थे। टिकुरी के पास डंपर से टक्कर हो गई। चालक प्रदीप शाक्य घायल हो गया। संवाद