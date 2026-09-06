Mainpuri News: हैंड पेंटेड फ्लोरल ड्रेस बनी महिलाओं की पहली पसंद

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शहर के सदर बाजार, बजाजा बाजार, स्टेशन रोड, यादव मार्केट, कृष्णा टॉकीज रोड और घंटाघर चौक स्थित कपड़ों की दुकानों पर डिजाइनर सूट और ड्रेस की कई नई रेंज उपलब्ध हैं। इनमें अलग-अलग रंगों और डिजाइन के फ्लोरल सूट महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं। हल्के और आरामदायक कपड़ों के साथ हाथ से बनी फूलों की डिजाइन इन ड्रेस की खासियत बताई जा रही है। यादव मार्केट के दुकानदार दीपक गुप्ता ने बताया कि महिलाओं और युवतियों की पसंद को देखते हुए डिजाइनर सूट की कई वैरायटी मंगाई गई हैं। वर्तमान में हैंड पेंटेड फ्लोरल डिजाइनर ड्रेस की मांग सबसे अधिक है। इनकी कीमत 950 से शुरू होकर 2500 रुपये तक है।