{"_id":"6a91343dcc14378a9901f106","slug":"video-free-bus-travel-turns-difficult-as-shortage-of-buses-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मुफ्त सफर की सौगात तो मिली, लेकिन बसें नहीं...रक्षाबंधन पर सुनिए बहनों का दर्द","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनपुरी, बेवर। रक्षाबंधन पर बहनों को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा तो मिला, लेकिन बसों की कमी और यात्रियों की बेतहाशा भीड़ ने यह सुविधा मुसीबत में बदल दी। बेवर बस स्टैंड पर रक्षाबंधन से एक दिन पहले और त्योहार के दिन बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और पुरुष बसों के इंतजार में घंटों खड़े रहे। दो से तीन घंटे इंतजार के बाद भी यात्रियों को बस में जगह नहीं मिल सकी। बस आते ही सीट पाने के लिए यात्रियों में धक्का-मुक्की शुरू हो गई।

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