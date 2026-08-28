Mainpuri News: बेटी के घर से लौट रहे किसान की मौत, सड़क किनारे मिला शव

थाना क्षेत्र के गांव बागपुर निवासी 45 वर्षीय किसान धर्मेंद्र सिंह का छोटा भाई महेंद्र बीमार चल रहा था। बृहस्पतिवार को वह उसे देखने के लिए फर्रुखाबाद गए थे। भाई को देखने के बाद फर्रुखाबाद में विवाहित पुत्री के घर सोनी देने गए थे। शाम को वह बेटी के घर से चल दिए लेकिन रात तक वह घर नहीं आए। परिजन ने सभी रिश्तेदारों से फोन कर जानकारी ली गई लेकिन कुछ पता नहीं लगा। शुक्रवार सुबह करीब छह बजे परिजन को धर्मेंद्र का शव गोगाजी मंदिर के पास जीटी रोड पर पड़ा होने की जानकारी मिली। परिजन मौके पर पहुंच गए। मौत का सही कारण जानने के लिए किसान का शव मोर्चरी भेजा गया।