Mainpuri News: बिजली के लिए कृपालपुर में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

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ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के मौसम में सांप और अन्य कीड़े-मकौड़े रास्तों पर निकल रहे हैं। रात में बिजली न होने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। कई बार बिजली निगम के कर्मचारियों से खराब ट्रांसफॉर्मर बदलवाने की मांग की लेकिन बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। इस दौरान पुनीत, दिव्यांश, आर्यन, हरनारायण, प्रेमचंद, बालेश्वर, देव सिंह, महेंद्र सिंह, करण सिंह, आलोक सिंह, अमित सिंह आदि मौजूद रहे।खराब ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत का प्रयास किया गया लेकिन ठीक नहीं हो सका। इसके बाद नए ट्रांसफॉर्मर के लिए परचेजिंग रिक्वेस्ट डाल दी गई है। नया ट्रांसफॉर्मर उपलब्ध होते ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।देवेंद्र कुमार, अवर अभियंता।