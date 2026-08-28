Mainpuri News: जिले में वायरल के साथ बढ़ रहे अस्थमा के मरीज

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अस्पताल प्रशासन के अनुसार 31 अन्य मरीजों की जांच भी कराई गई है। मौसम में बदलाव को इन बीमारियों के बढ़ने का मुख्य कारण माना जा रहा है। डॉक्टरों की टीम मरीजों को उचित उपचार प्रदान कर रही है। वे उन्हें इन मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए भी लगातार जागरूक कर रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है।सीएमओ डॉ आरसी गुप्ता ने आम जनता से अपील की है कि वे बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने सफाई का ध्यान रखने और ठंडी चीजों के सेवन से बचने की सलाह दी है। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। यह उपाय संक्रमण के प्रसार को रोकने में सहायक होंगे।