Mainpuri News: सड़कों पर दौड़ रहे वाहन, पैदल चलने वाले लाचार
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:22 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:22 PM IST
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मैनपुरी। शहर की सड़कों पर पैदल चलना खतरे से खाली नहीं है। अतिक्रमण के कारण फुटपाथ नजर नहीं आते हैं। मुख्य मार्गों से लेकर स्थानीय बाजारों तक स्थिति यह है कि शहर केवल तेज रफ्तार से दौड़ते वाहनों के लिए बन कर रह गया है, यहां पैदल चलने वाले लोगों का कोई जगह नहीं है।
प्रमुख चौराहों और व्यस्त इलाकों में स्थिति बेहद खराब है। कचहरी रोड और ईशन नदी मार्ग पर राहगीरों के सुरक्षित चलने के लिए फुटपाथ बनाए गए थे, वहां फल-सब्जी के ठेले, दुकानदारों की मनमानी और दोपहिया वाहनों की अनधिकृत पार्किंग दिखाई देती है। फुटपाथ पर जगह न होने के कारण वृद्ध, महिलाएं और स्कूली बच्चे मजबूरन मुख्य सड़क पर चलने को विवश हैं। इससे न केवल यातायात की गति प्रभावित होती है बल्कि छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। शहर में फुटपाथ के हालात बता रहे हैं कि जिम्मेदार इस समस्या के लिए कितने संजीदा हैं, न तो कभी सख्ती से अभियान चलाया जाता है न ही कोई जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। नगर पालिका और यातायात पुलिस सिर्फ कागजी दावों के बल पर ही शहर के अतिक्रमण मुक्त दिखा कर अपनी पीठ थपथपाते हैं।
कई बार नगर पालिका और प्रशासन से इसकी शिकायत की गई लेकिन अस्थायी कार्रवाई के बाद स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है। जब तक स्थायी समाधान नहीं निकाला जाएगा, तब तक राहगीरों की समस्याओं का अंत होना नामुमकिन है।
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राजू, कचहरी रोड
शहर में आम जनता के लिए फुटपाथ ही नहीं है। विकास के नाम सड़कें तो चौड़ी कर दी गईं लेकिन पैदल चलने वालों का किसी ने ध्यान नहीं दिया। सड़क पर चलते समय हादसे का डर रहता है। शैंकी गुप्ता, करहल रोड
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प्रमुख चौराहों और व्यस्त इलाकों में स्थिति बेहद खराब है। कचहरी रोड और ईशन नदी मार्ग पर राहगीरों के सुरक्षित चलने के लिए फुटपाथ बनाए गए थे, वहां फल-सब्जी के ठेले, दुकानदारों की मनमानी और दोपहिया वाहनों की अनधिकृत पार्किंग दिखाई देती है। फुटपाथ पर जगह न होने के कारण वृद्ध, महिलाएं और स्कूली बच्चे मजबूरन मुख्य सड़क पर चलने को विवश हैं। इससे न केवल यातायात की गति प्रभावित होती है बल्कि छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। शहर में फुटपाथ के हालात बता रहे हैं कि जिम्मेदार इस समस्या के लिए कितने संजीदा हैं, न तो कभी सख्ती से अभियान चलाया जाता है न ही कोई जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। नगर पालिका और यातायात पुलिस सिर्फ कागजी दावों के बल पर ही शहर के अतिक्रमण मुक्त दिखा कर अपनी पीठ थपथपाते हैं।
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कई बार नगर पालिका और प्रशासन से इसकी शिकायत की गई लेकिन अस्थायी कार्रवाई के बाद स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है। जब तक स्थायी समाधान नहीं निकाला जाएगा, तब तक राहगीरों की समस्याओं का अंत होना नामुमकिन है।
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राजू, कचहरी रोड
शहर में आम जनता के लिए फुटपाथ ही नहीं है। विकास के नाम सड़कें तो चौड़ी कर दी गईं लेकिन पैदल चलने वालों का किसी ने ध्यान नहीं दिया। सड़क पर चलते समय हादसे का डर रहता है। शैंकी गुप्ता, करहल रोड