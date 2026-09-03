VIDEO: कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में परिवर्तन न किए जाने की मांग

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मैनपुरी के किशनी नगर के पास से निकल रहे इंटरचेंज एक्सप्रेसवे व इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण करने की मांग तेज होती जा रही है।गुरुवार को डीएम के आने की सूचना पर तहसील पहुंचे दो सैकड़ा किसानों ने पूर्व निर्धारित भूमि में परिवर्तन न करने व अधिग्रहण किये जाने की मांग कर प्रदर्शन किया। गुरुवार को क्षेत्रीय किसानों को सूचना मिली कि डीएम डॉ.इंद्रमणि त्रिपाठी तहसील पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक करने आ रहे हैं।सूचना मिलते ही शाम 5 बजे क्षेत्र के दो सैकड़ा किसान तहसील पर एकत्रित हो गए।किसानों के साथ मौजूद शमशेरगंज प्रधान बलराज यादव ने बताया कि कॉरिडोर के लिये भूमि का चिन्हांकन किया गया था।जिसके लिये सभी किसान अपनी जमीन देने को तैयार हैं।कुछ दबंग लोग जो ग्राम सभा व गरीबों की जमीन पर कब्जा किये हैं वो चाहते हैं कि अधिग्रहण न हो पाए।जबकि क्षेत्र के अधिकांश किसान भूमि अधिग्रहण के लिये स्वेच्छा से बैनामा करना चाहते हैं।किसान चाहते हैं कि पूर्व निर्धारित भूमि में परिवर्तन न किया जाए और उसी भूमिं का नियमानुसार अधिग्रहण किया जाए।कॉरिडोर क्षेत्र में आने वाले सभी सम्बंधित किसान अपनी भूमि निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत देने को सहमत हैं।अधिग्रहण प्रक्रिया में किसान पूरा सहयोग करेंगे।किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार भारत कुमार मौर्य को ज्ञापन दिया। इस मौके पर राजीव गुप्ता,सुधीर गुप्ता,राकेश कुमार चौहान,चंद्रकेश यादव,शिवराम सिंह यादव,शशांक कुमार,लवकेश कुमार,साहब सिंह,रवि यादव,मोहित कुमार,राधेश्याम, नरेंद्र सिंह,गंगाधर,सोनेलाल सहित दो सैकड़ा किसान मौजूद रहे।

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