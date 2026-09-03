Mainpuri News: 113 डिजिटल लाइब्रेरी का अधिकारी करेंगे निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 03 Sep 2026 11:43 PM IST
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मैनपुरी। जनपद की 113 ग्राम पंचायतों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई गई है। भवन के साथ भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। अब तक कितनी व्यवस्थाएं कराई गई है। इसके लिए 9 जनपदीय अधिकारियों से सहित 27 अधिकारियों को निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देशन में सीडीओ नेहा बंधु सहित 27 अधिकारी जनपद की 113 लाइब्रेरी की जांच में जुट गए हैं। इन अधिकारियों को रविवार तक अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार बघेल ने बताया कि शासन की मंशा है कि बच्चों को गांव में ही भविष्य की तैयारी का अवसर मिल सके। निरीक्षण के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। टीम में जनपद स्तरीय अधिकारी, दूसरी टीम में बीडीओ और तीसरी टीम में एडीओ पंचायत शामिल किए गए हैं। सोमवार को रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा बैठक होगी।
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