Mainpuri News: स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग अभियान से जुड़ेंगे सभी विद्यालय

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छह श्रेणियों में होगा मूल्यांकन



-पेयजल सुविधाएं

- शौचालय और स्वच्छता



- हाथ धोने के स्टेशन और साबुन की उपलब्धता

- कैंपस की स्वच्छता और रखरखाव



- स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन प्रथा

- जलवायु के प्रति जागरूक मिशन लाइफ की गतिविधियां

मैनपुरी। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग (एसएचबीआर) के तहत जिले के सभी माध्यमिक स्कूलों को पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता के आधार पर स्कूलों को ग्रेड प्रदान किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार ने सभी प्रधानाचार्यों को अभियान से जुड़ने के निर्देश दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि सभी कॉलेज संचालक एसएचवीआर पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। इस अभियान में सरकारी, निजी, आवासीय, आदिवासी और अल्पसंख्यक विद्यालयों को शामिल होना है। स्कूल आधिकारिक एसएचवीआर पोर्टल के माध्यम से स्व-मूल्यांकन पूरा कर सकते हैं और पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद विभिन्न चरणों में ऑनलाइन परीक्षा होगी। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को आधिकारिक मान्यता, अनुदान और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।