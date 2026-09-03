Mainpuri News: सड़क किनारे मिट्टी धंसने से हो सकता हादसा

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ईशन नदी पुल के पास दीवानी मोड़ पर सड़क के नीचे मिट्टी का कटाव हो गया। इससे सड़क किनारे की रेलिंग भी टूटी हुई है। लोगों का कहना है कि इस स्थान से आगरा और इटावा की ओर जाने वाली रोडवेज की बसें एवं अन्य वाहनों के चालक सवारियों को उतारते हैं। कोई वाहन पलट जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दुकानदार महेश चंद्र, संत कुमार, मनोज कुमार, प्रमोद कुमार ने मिट्टी का भराव कराकर सड़क का समतलीकरण कराने की मांग की है। संवाद