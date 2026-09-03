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Mainpuri News: सड़क किनारे मिट्टी धंसने से हो सकता हादसा

Thu, 03 Sep 2026 11:58 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:58 PM IST
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Collapse of soil at the roadside could lead to an accident.
मैनपुरी। ईशन नदी पुल पर दीवानी मोड के निकट सड़क किनारे बृहस्पतिवार शाम अचानक मिट्टी धंस गई। आगरा और इटावा की ओर जाने वाली बसों के चालक इसी स्थान पर सवारियों को उतारते हैं।
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ईशन नदी पुल के पास दीवानी मोड़ पर सड़क के नीचे मिट्टी का कटाव हो गया। इससे सड़क किनारे की रेलिंग भी टूटी हुई है। लोगों का कहना है कि इस स्थान से आगरा और इटावा की ओर जाने वाली रोडवेज की बसें एवं अन्य वाहनों के चालक सवारियों को उतारते हैं। कोई वाहन पलट जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दुकानदार महेश चंद्र, संत कुमार, मनोज कुमार, प्रमोद कुमार ने मिट्टी का भराव कराकर सड़क का समतलीकरण कराने की मांग की है। संवाद
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