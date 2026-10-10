VIDEO: 69वीं जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ

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मैनपुरी के भोगांव में नेशनल इंटर कॉलेज के संयोजन में तीन दिवसीय 69वीं जनपदीय युवा समारोह एवं एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शानदार शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में भाग ले रहे विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने आकर्षक फ्लैग मार्च निकाल कर मुख्य अतिथि को सलामी दी और खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन का संकल्प लिया।

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