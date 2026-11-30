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किशनी (मैनपुरी)। गांव दिवनपुर साहिनी में जमीन के विवाद के बाद थाने से लौटते समय कार की टक्कर से एक दंपती की मौत हो गई जबकि 16 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे पीजीआई सैफई में भर्ती कराया गया है। बेटे पर ही पिता अजीम खान (50) और मां अख्तरी बेगम (40) को कार से कुचलकर मारने का आरोप है। घटना के बाद किशनी थाना पुलिस ने गांव पहुंचकर जांच की। फिलहाल पुलिस को तहरीर नहीं मिली है।गांव निवासी अजीम खान का अपने एक बेटे से दो बिसवा जमीन व मकान को लेकर विवाद चल रहा था। बेटा पिता के नाम दर्ज जमीन अपने नाम कराने की जिद पर अड़ा था। अजीम के चचेरे भाई इसरार के अनुसार, रविवार सुबह इसी बात पर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ तो अजीम ने फोन कर पुलिस बुला ली। इसके बाद बेटा भाग गया। पुलिसकर्मियों ने अजीम से थाने आकर शिकायत देने की बात कही और चले गए।अजीम अपनी पत्नी अख्तरी बेगम और बेटी गुलफ्शा के साथ बाइक से शिकायत करने किशनी थाने पहुंचे। दोपहर करीब 12:30 बजे किसी का फोन आने पर वह बाइक से गांव के लिए निकले। रास्ते में एक तेज रफ्तार इको कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अजीम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं।ग्रामीण और परिजन अख्तरी बेगम और गुलफ्शा को पीजीआई सैफई ले गए जहां चिकित्सक ने अख्तरी बेगम को मृत घोषित कर दिया। बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने के बाद प्रभारी निरीक्षक गिरीश कुमार ने गांव पहुंचकर जांच की। ग्रामीणों व मृतकों के परिजन से बात की।थाना प्रभारी ने बताया कि अभी घटना के संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। अजीम के शव का मैनपुरी और अख्तरी बेगम के शव का सैफई में पोस्टमार्टम कराया जाएगा।घटना के बाद आरोपी बेटा अपनी पत्नी व बेटी को लेकर भाग गया है। परिजन ने बताया कि एक वर्ष पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसके चार बहनें व दो भाई हैं। वह दिल्ली में रहकर बेकरी का काम करता है।