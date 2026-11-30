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मैनपुरी शूटिंग बॉल एसोसिएशन के सचिव अमर यादव ने बताया कि दूसरे दिन बालिका वर्ग में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को 21-10 से, मध्य प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश को 21-8 से, हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को 21-5 से, दिल्ली ने विदर्भ को 21-10 से हराकर अगले दौर ने जगह बनाई है। इसके अलावा बालक वर्ग में तमिलनाडु ने गोवा को 21-14 से, मध्य प्रदेश ने कर्नाटक की 21-7 से, दिल्ली ने हिमाचल प्रदेश को 21-8 से, जम्मू कश्मीर ने मध्य प्रदेश को 21-10 से और गुजरात ने पांडिचेरी को 21-12 के अंतर से हराया।

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मैनपुरी। शूटिंग बॉल फेडरेशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में मैनपुरी शूटिंग बॉल एसोसिएशन की ओर से बाईपास रोड स्थित जेएस मेमोरियल स्कूल में अंडर-19 नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में रविवार को कई रोचक मुकाबले हुए। बालिका वर्ग में बालिका वर्ग में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को 21-10 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।