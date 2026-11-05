महराजगंज: ठूठीबारी पुलिस ने एक क्विंटल गांजा पकड़ा, महिला तस्कर गिरफ्तार

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महराजगंज जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ठूठीबारी पुलिस ने करीब एक क्विंटल गांजा बरामद किया है। मौके से एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, तस्करी में इस्तेमाल वाहन में तीन लोग सवार थे। पुलिस गांजे की खेप के स्रोत, उसकी आपूर्ति और अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

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