नगर पालिका ने 10 ई-रिक्शा खरीदे, अध्यक्ष ने किया रवाना

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नगर क्षेत्र को साफ-सुथरा बनाने और सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नगर पालिका ने 10 ई-रिक्शा क्रय किए हैं। शुक्रवार को पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने विधि-विधान से पूजा-पाठ के बाद हरी झंडी दिखाकर ई-रिक्शों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ रखना पालिका की प्राथमिकता है। दशहरा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक कूड़ा निकलता है। घरों और प्रतिष्ठानों से निकलने वाले सूखे व गीले कूड़े के बेहतर निस्तारण में ये ई-रिक्शा उपयोगी होंगे। इस दौरान सभासद धर्मात्मा जायसवाल, अनिल मद्धेशिया, सुरेंद्र बहादुर जायसवाल, अनिल जायसवाल, विशाल जायसवाल समेत पालिका कर्मचारी मौजूद रहे।

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