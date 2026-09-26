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भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट पर दिया धरना

Sat, 26 Sep 2026 05:02 PM IST
Rohit Singh
Rohit Singh Rohit Singh
Updated Sat, 26 Sep 2026 05:02 PM IST
The Bharatiya Kisan Sangh staged a protest at the Collectorate.
भारतीय किसान संघ ने शुक्रवार को किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष शैलेश त्रिपाठी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से गणेश शुगर मिल को दोबारा संचालित कराने समेत किसानों से जुड़े कई मुद्दे उठाए।जिलाध्यक्ष शैलेश त्रिपाठी ने कहा कि गन्ना किसानों की नकदी फसल है और प्राकृतिक आपदा का असर भी इस पर अपेक्षाकृत कम पड़ता है। इसलिए गणेश शुगर मिल को जल्द चलाया जाए।
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