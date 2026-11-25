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महराजगंज में सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दो संपर्क मार्गों का पूजन-अर्चन कर शिलान्यास किया। अमहवा चौराहे से पांडेय जी की दुकान और वन विभाग चौकी तक 1.38 किलोमीटर सड़क 185.37 लाख रुपये की लागत से बनेगी। वहीं, कोटा से बासपार डिहुलिया होते हुए महाराजगंज-फरेंदा मुख्य मार्ग तक 1.38 किलोमीटर सड़क पर 171.54 लाख रुपये खर्च होंगे। विधायक ने कहा कि इन सड़कों से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

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