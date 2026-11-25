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26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली की तैयारियों को लेकर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक हुई। जनपद प्रभारी तौकीर आलम ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ रैली में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और लखनऊ पहुंचने की व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने की।

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