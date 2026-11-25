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महराजगंज के लक्ष्मीपुर ब्लॉक की ग्राम सभा जंगल गुलरिहा में औचक निरीक्षण के दौरान जगह-जगह गंदगी मिलने पर डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने सफाई कर्मचारी को पहचानने से भी इनकार किया। लापरवाही मिलने पर डीपीआरओ ने सफाई कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही नाली मरम्मत और जलनिकासी की समस्या का समाधान तीन दिसंबर तक करने का निर्देश दिया। लापरवाही पर सचिव और कंसल्टिंग इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

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