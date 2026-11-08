Maharajganj News: एसएसबी जवान ने सर्विस राइफल से की खुदकुशी

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मृतक जवान की पहचान मंजीत कुमार (33) के रूप में हुई है। वह बिहार के औरंगाबाद जिले के मल्होड का रहने वाला था। वह एसएसबी की 66वीं वाहिनी की बीओपी खनुआ पर तैनात था। करीब 10 वर्ष पहले उसकी एसएसबी में नियुक्ति हुई थी। बताया जा रहा है कि जवान की ड्यूटी रात्रि 1:30 बजे से थी, जिसके लिए उसे 30 मिनट पहले बीओपी के भंडार गृह से सर्विस राइफल दिया गया। इसके 10 मिनट बाद उसने राइफल से अपनी ठुड्डी पर गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।मृतक के परिवार में माता, पत्नी और दो माह का पुत्र है। एक बड़ा भाई सेना में है। पिता सुरेश राम का पहले ही निधन हो चुका है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। विभाग की ओर से परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।घटना की सूचना पर एसएसबी के डीआईजी दीपक बरनवाल, प्रभारी कमांडेंट अमित कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और विभागीय जांच-पड़ताल में जुटे। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी नौतनवा बसंत सिंह, सोनौली थानाध्यक्ष विशाल कुमार शुक्ल और जिले से फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।बीओपी पर तैनात अन्य जवानों के मुताबिक, करीब ढाई माह पहले जवान के बड़े भाई की मौत हो गई थी। इसके बाद से वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। वह तीन अक्तूबर को छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटा था। तब से ही वह गुमसुम रहता था। साथी जवानों के अनुसार वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। इसी अवसाद के चलते उसने यह कदम उठाया, ऐसी चर्चा है। हालांकि अधिकारी अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं।