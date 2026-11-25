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लखीमपुर खीरी: सिलाई-कढ़ाई का हुनर सीखकर आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं, प्रशिक्षण शुरू
लखीमपुर खीरी जिले में एसएसबी की 70वीं वाहिनी ने फकीरपुरी गांव में 15 दिवसीय सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कराया है। कुल 15 महिलाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। यह पहल सीमावर्ती गांवों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से की गई है। नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। उप कमांडेंट राजू यादव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल 15 महिलाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। हरिशंकर शिक्षण सेवा संस्थान द्वारा उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
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