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परीक्षा प्रभारी प्रो. सुभाष चन्द्रा ने बताया कि सभी परीक्षार्थी अपने पाठ्यक्रम, विषयवार परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें, ताकि किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना समय पर मिल सके। परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर अवश्य उपस्थित हों।परीक्षा कक्ष में प्रवेशपत्र तथा महाविद्यालय का पहचानपत्र साथ लाना अनिवार्य है। इनके बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा कक्ष में ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक एवं कक्ष की जानकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा प्लान से देखकर निर्धारित स्थान पर ही बैठें।महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. हेमंत पाल ने कहा कि परीक्षार्थी निश्चिंत होकर, पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें और निर्धारित निर्देशों का पालन करें। किसी भी असुविधा की स्थिति में वे परीक्षा नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। संवाद