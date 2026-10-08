{"_id":"6ac78ec23434c55aac05ce3c","slug":"video-sp-congress-protest-in-lakhimpur-kheri-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: सपा-कांग्रेस का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखीमपुर खीरी: सपा-कांग्रेस का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका
लखीमपुर खीरी में बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट गेट पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुतले भी जलाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। बाद में एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।