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बालक वर्ग की 400 मीटर दौड़ में अभिषेक पाल प्रथम, बृजेश गुप्ता द्वितीय और सदाब खान तृतीय रहे। लंबी कूद में सदाब खान ने पहला, मोनू ने दूसरा और अभिनव सिंह धुरिया ने तीसरा स्थान हासिल किया। कबड्डी में पतरासी की टीम विजेता और दबंग सासी की टीम उपविजेता रही।बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में अंबिका प्रथम, इरम सिद्दीकी द्वितीय और शिवांशी तृतीय रहीं। लंबी कूद में अंबिका ने पहला, अंजलि वर्मा ने दूसरा और शिवांशी ने तीसरा स्थान हासिल किया। कबड्डी में चौहान क्लब ए विजेता और चौहान क्लब बी उपविजेता रहा।मुख्य अतिथि विधायक विनोद शंकर अवस्थी, कॉलेज प्रधानाचार्य आलोक गोयल, भारतीय योग संस्थान के जिला मंत्री शिवराम वर्मा और जिला युवा अधिकारी संकल्प शुक्ला ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। निर्णायक मंडल में योगेश गुप्ता, सुनीता यादव, आदित्य और विवेक कुमार चौधरी शामिल रहे। संचालन गौरव पांडेय और अंकित वर्मा ने किया। इस दौरान हरिओम पाल, रितेश वर्मा, लकी वर्मा, निर्भय, शिवा चौरसिया और अनुज कुमार आदि मौजूद रहे।