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मनुज वर्तमान में लखनऊ में रहते हैं और बरेली में राजपत्रित अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वह साहित्य, अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में सक्रिय हैं। छंदों का ज्ञान देकर हिंदी छंद के प्रचार-प्रसार में भी योगदान दे रहे हैं। विज्ञापन

उनकी प्रमुख कृतियों में ‘मैंने जीवन पृष्ठ टटोले’, ‘मन शिवाला हो गया’ और ‘दुर्गा चालीसा’ शामिल हैं। ‘मन शिवाला हो गया’ के लिए उन्हें राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, उत्तर प्रदेश की ओर से गया प्रसाद शुक्ल ‘सनेही’ पुरस्कार के तहत एक लाख रुपये की सम्मान राशि मिल चुकी है। मनुज का कहना है कि साहित्य के प्रति समर्पण, छंद साधना और रचनात्मक प्रतिभा व्यक्ति को विशिष्ट पहचान दिलाती है। मनुज वर्तमान में लखनऊ में रहते हैं और बरेली में राजपत्रित अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वह साहित्य, अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में सक्रिय हैं। छंदों का ज्ञान देकर हिंदी छंद के प्रचार-प्रसार में भी योगदान दे रहे हैं।उनकी प्रमुख कृतियों में ‘मैंने जीवन पृष्ठ टटोले’, ‘मन शिवाला हो गया’ और ‘दुर्गा चालीसा’ शामिल हैं। ‘मन शिवाला हो गया’ के लिए उन्हें राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, उत्तर प्रदेश की ओर से गया प्रसाद शुक्ल ‘सनेही’ पुरस्कार के तहत एक लाख रुपये की सम्मान राशि मिल चुकी है। मनुज का कहना है कि साहित्य के प्रति समर्पण, छंद साधना और रचनात्मक प्रतिभा व्यक्ति को विशिष्ट पहचान दिलाती है।

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लखीमपुर खीरी। गोला गोकर्णनाथ के मोहल्ला पश्चिमी दीक्षिताना निवासी सवैया कलश के संपादक और उड़ान अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक संस्था के प्रशासक मनोज कुमार शुक्ला मनुज को श्री राधा चालीसा और सर्वाधिक 36 सवैया की रचना के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। विश्व रिकॉर्ड के एशिया पैसिफिक हेड केंजो मेटओ ने 20 नवंबर, 2026 को इसका प्रमाणपत्र जारी किया।