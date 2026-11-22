विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इससे पहले तीनों हाथियों ने दक्षिण खीरी वन प्रभाग की महेशपुर रेंज और बफर जोन की मैलानी रेंज के जंगल से सटे खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद वे बड़ी नहर पार कर मड़हा सेक्शन में पहुंच गए थे। शुक्रवार सुबह जंगल में जाने के बाद से उनकी लोकेशन नहीं मिली है।वन विभाग का अनुमान है कि हाथियों का दल या तो हाल ही में नेपाल से दुधवा आए 24 हाथियों के झुंड में शामिल हो गया है या नेपाल की ओर लौट गया है। फिलहाल उनकी लोकेशन नहीं मिलने से क्षेत्रीय किसानों ने राहत की सांस ली है।दुधवा टाइगर रिजर्व के एफडी डॉ. एच. राजामोहन ने बताया कि अनुमान है कि हाथी नेपाल लौट गए होंगे। वन विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।