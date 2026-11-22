Lakhimpur Kheri News: नेपाल की राह पकड़ सकते हैं मड़हा में डेरा डाले हाथी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 22 Nov 2026 11:30 PM IST
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बांकेगंज। किशनपुर अभयारण्य के मड़हा सेक्शन में पिछले 15 दिन से डेरा डाले तीन टस्करों की दो दिन से निगरानी टीमों को लोकेशन नहीं मिल रही है। वन विभाग को आशंका है कि हाथी नेपाल की ओर लौट गए होंगे।
इससे पहले तीनों हाथियों ने दक्षिण खीरी वन प्रभाग की महेशपुर रेंज और बफर जोन की मैलानी रेंज के जंगल से सटे खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद वे बड़ी नहर पार कर मड़हा सेक्शन में पहुंच गए थे। शुक्रवार सुबह जंगल में जाने के बाद से उनकी लोकेशन नहीं मिली है।
वन विभाग का अनुमान है कि हाथियों का दल या तो हाल ही में नेपाल से दुधवा आए 24 हाथियों के झुंड में शामिल हो गया है या नेपाल की ओर लौट गया है। फिलहाल उनकी लोकेशन नहीं मिलने से क्षेत्रीय किसानों ने राहत की सांस ली है।
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दुधवा टाइगर रिजर्व के एफडी डॉ. एच. राजामोहन ने बताया कि अनुमान है कि हाथी नेपाल लौट गए होंगे। वन विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
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इससे पहले तीनों हाथियों ने दक्षिण खीरी वन प्रभाग की महेशपुर रेंज और बफर जोन की मैलानी रेंज के जंगल से सटे खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद वे बड़ी नहर पार कर मड़हा सेक्शन में पहुंच गए थे। शुक्रवार सुबह जंगल में जाने के बाद से उनकी लोकेशन नहीं मिली है।
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वन विभाग का अनुमान है कि हाथियों का दल या तो हाल ही में नेपाल से दुधवा आए 24 हाथियों के झुंड में शामिल हो गया है या नेपाल की ओर लौट गया है। फिलहाल उनकी लोकेशन नहीं मिलने से क्षेत्रीय किसानों ने राहत की सांस ली है।
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दुधवा टाइगर रिजर्व के एफडी डॉ. एच. राजामोहन ने बताया कि अनुमान है कि हाथी नेपाल लौट गए होंगे। वन विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।