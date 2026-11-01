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लखीमपुर खीरी: जिले के 25 केंद्रों पर प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, पहली पाली हुई संपन्न
लखीमपुर खीरी के 25 केंद्रों पर रविवार को प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पीईटी) का आयोजन किया गया। अंतिम दिन की परीक्षा में 20 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होने हैं। पहली पाली की परीक्षा में केंद्र पर अभ्यर्थियों की सघनता से जांच की गई। इसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया दिया। पहली पाली की परीक्षा में दस हजार के आस-पास अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी परीक्षा अच्छी हुई है। इधर दूसरे चरण की परीक्षा को लेकर एक बजे से प्रवेश दिए गए।
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