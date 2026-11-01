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लखीमपुर खीरी: जिले के 25 केंद्रों पर प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, पहली पाली हुई संपन्न

Sun, 01 Nov 2026 02:55 PM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:55 PM IST
Preliminary Eligibility Test held at 25 centres in lakhimpur kheri
लखीमपुर खीरी के 25 केंद्रों पर रविवार को प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पीईटी) का आयोजन किया गया। अंतिम दिन की परीक्षा में 20 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होने हैं। पहली पाली की परीक्षा में केंद्र पर अभ्यर्थियों की सघनता से जांच की गई। इसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया दिया। पहली पाली की परीक्षा में दस हजार के आस-पास अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी परीक्षा अच्छी हुई है। इधर दूसरे चरण की परीक्षा को लेकर एक बजे से प्रवेश दिए गए।
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