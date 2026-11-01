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लखीमपुर खीरी: शिलान्यास के सात माह बाद भी सड़क निर्माण अधूरा, पत्थरों पर चलने को मजबूर ग्रामीण

Sun, 01 Nov 2026 05:45 PM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Sun, 01 Nov 2026 05:45 PM IST
Road construction remains incomplete even after seven months in lakhimpur kheri
लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के गांव धर्मापुर में नौ महीने से अधूरी सड़क ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़क पर बिखरे पत्थरों से पैदल और दोपहिया वाहनों से निकलना मुश्किल है। लोक निर्माण विभाग की 3.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क की लागत 3.43 करोड़ रुपये है। किसान दिलेर सिंह ने बताया कि यह बाघों की आवाजाही वाला एकमात्र रास्ता है। ग्रामीणों ने जल्द निर्माण पूरा करने की मांग की है।
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