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लखीमपुर खीरी: शिलान्यास के सात माह बाद भी सड़क निर्माण अधूरा, पत्थरों पर चलने को मजबूर ग्रामीण
लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के गांव धर्मापुर में नौ महीने से अधूरी सड़क ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़क पर बिखरे पत्थरों से पैदल और दोपहिया वाहनों से निकलना मुश्किल है। लोक निर्माण विभाग की 3.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क की लागत 3.43 करोड़ रुपये है। किसान दिलेर सिंह ने बताया कि यह बाघों की आवाजाही वाला एकमात्र रास्ता है। ग्रामीणों ने जल्द निर्माण पूरा करने की मांग की है।
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