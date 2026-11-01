लखीमपुर खीरी: किशनपुर वन्य जीव विहार में पहले ही दिन बाघ के दीदार, रोमांचित हुए पर्यटक

पहली सफारी में बाघ दिखने से बढ़ा उत्साह

पर्यटन सत्र के पहले ही दिन बाघ के दीदार होने से पर्यटकों में खासा उत्साह रहा। जिप्सी में सवार पर्यटकों ने बाघ को देखकर रोमांच का अनुभव किया और इस यादगार पल को कैमरों में कैद कर लिया। पर्यटन से जुड़े लोगों ने इसे नए सत्र के लिए शुभ संकेत बताया। उनका मानना है कि शुरुआती दिनों में बाघ के दीदार होने से आने वाले दिनों में पर्यटकों का आकर्षण बढ़ सकता है।



उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय होटल और रिजार्ट संचालक, सफारी वाहन चालक, नेचर गाइड और वन विभाग का स्टाफ भी मौजूद रहा। अधिकारियों ने सफारी चालकों और गाइडों को पर्यटकों की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण के नियमों का पालन करने और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।