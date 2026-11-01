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लखीमपुर खीरी: किशनपुर वन्य जीव विहार में पहले ही दिन बाघ के दीदार, रोमांचित हुए पर्यटक

Sun, 01 Nov 2026 06:45 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 01 Nov 2026 06:45 PM IST
सार

किशनपुर वन्य जीव विहार में रविवार को पर्यटन सत्र 2026-27 का शुभारंभ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों प्रमुख द्वारों पर सफारी शुरू की गई। नए सत्र के पहले ही दिन पर्यटकों को बाघ के दीदार हुए। 

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Tourists thrilled after spotting tiger at Kishanpur Wildlife Sanctuary in lakhimpur kheri
जंगल मार्ग पर बाघ - फोटो : स्रोत- वन विभाग

विस्तार
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किशनपुर वन्य जीव विहार में पर्यटन सत्र 2026-27 का रविवार को भव्य शुभारंभ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन-पूजन के साथ दोनों प्रमुख पर्यटन द्वारों पर फीता काटकर सफारी शुरू की गई। नए सत्र के पहले ही दिन पहली सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ के दीदार हो गए। अचानक बाघ को सामने देखकर जिप्सी में सवार पर्यटक रोमांचित हो उठे। पर्यटकों ने इस अद्भुत पल को अपने कैमरों में कैद किया।

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दुधवा टाइगर रिजर्व के उप निदेशक जगदीश आर. के निर्देशन में कटैया वन चौकी और भीरा-मैलानी मार्ग स्थित 23 नंबर गेट पर उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए गए। दोनों स्थानों पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद अधिकारियों ने फीता काटकर पर्यटन सत्र की शुरुआत की। सफारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जंगल में प्रवेश कराया गया।
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कटैया वन चौकी पर आयोजित कार्यक्रम में किशनपुर रेंज के चार्जग्राही क्षेत्रीय वन अधिकारी महफूज अली, सेवानिवृत्त क्षेत्रीय वन अधिकारी मो. अय्यूब, वन्यजीव प्रतिपालक महावीर सिंह और मैलानी रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी नवीन दिवाकर मौजूद रहे। वहीं, 23 नंबर गेट पर दक्षिण खीरी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी तपस मिहिर समेत वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।

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पहली सफारी में बाघ दिखने से बढ़ा उत्साह
पर्यटन सत्र के पहले ही दिन बाघ के दीदार होने से पर्यटकों में खासा उत्साह रहा। जिप्सी में सवार पर्यटकों ने बाघ को देखकर रोमांच का अनुभव किया और इस यादगार पल को कैमरों में कैद कर लिया। पर्यटन से जुड़े लोगों ने इसे नए सत्र के लिए शुभ संकेत बताया। उनका मानना है कि शुरुआती दिनों में बाघ के दीदार होने से आने वाले दिनों में पर्यटकों का आकर्षण बढ़ सकता है।

उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय होटल और रिजार्ट संचालक, सफारी वाहन चालक, नेचर गाइड और वन विभाग का स्टाफ भी मौजूद रहा। अधिकारियों ने सफारी चालकों और गाइडों को पर्यटकों की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण के नियमों का पालन करने और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

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