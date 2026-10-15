लखीमपुर खीरी: गरबा-डांडिया की धूम के बीच मां दुर्गा की महाआरती, भक्ति से सराबोर हुए शहरवासी

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लखीमपुर खीरी में शारदीय नवरात्र के अवसर पर सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था ‘अध्यात्म की ओर’ की ओर से बृहस्पतिवार को नई बस्ती में शेखर परिवार के आवास पर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मां दुर्गा की सामूहिक महाआरती, कन्या पूजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और गरबा-डांडिया ने भक्तिमय माहौल बना दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. इंद्रा चोपड़ा रहीं। संस्था की संस्थापक रूपाली शेखर, सह-संस्थापक रति शेखर और सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दीप प्रज्वलन, वैदिक मंत्रोच्चार और पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की महाआरती कर सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान विधि-विधान से कन्या पूजन किया गया। नन्हीं कन्याओं के चरण पखारकर उन्हें चुनरी ओढ़ाई गई और उपहार व भोग अर्पित किए गए। संस्था की कार्यकारिणी सदस्य शालू गुप्ता ने गरबा के महत्व पर प्रकाश डाला। महोत्सव में बालिकाओं रिद्धिमा शेखर, सेज मजूमदार और काशवी टंडन ने मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों और देवी स्तुतियों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इसके बाद पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं और सदस्यों ने गरबा व डांडिया रास में उत्साहपूर्वक भाग लिया। भक्ति संगीत की धुनों पर थिरकते प्रतिभागियों ने समारोह में उत्साह भर दिया।

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