लखीमपुर खीरी: पिता और भाइयों के सामने मासूम को दबोच ले गया तेंदुआ, ढाई घंटे बाद मिला अधखाया शव

लखीमपुर खीरी के निघानस क्षेत्र के टापरपुरवा गांव में बुधवार शाम पिता और दो मासूम भाइयों के सामने छह साल के मनजोत सिंह को तेंदुआ गन्ने के खेत में खींच ले गया। ढाई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बालक का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। तेंदुए ने मासूम के सिर, एक हाथ और पैर को खा लिया या काटकर अलग दिया, जिनका देर रात तक सुराग नहीं लग सका। इस खौफनाक वारदात से गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है।

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गांव निवासी जोगा सिंह और उनके छोटे भाई के मकान महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों घरों के बीच रास्ते के किनारे घना गन्ने का खेत है। बुधवार शाम करीब छह बजे मनजोत अपने चाचा के घर खेलने के बाद दो बड़े भाइयों अंग्रेज सिंह और अनमोल सिंह के साथ घर लौट रहा था। विज्ञापन



घर के बाहर ही खड़े थे पिता

पिता जोगा सिंह घर के बाहर ही खड़े थे। इसी दौरान गन्ने के खेत में घात लगाए बैठे तेंदुए ने झपट्टा मारकर नवजोत को दबोच लिया। जब तक परिजन कुछ समझ पाते या बचा पाते, तेंदुआ मासूम को जबड़े में दबाकर गन्ने के खेत में ओझल हो गया। घटना से मौके पर चीख-पुकार मच गई। गांव निवासी जोगा सिंह और उनके छोटे भाई के मकान महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों घरों के बीच रास्ते के किनारे घना गन्ने का खेत है। बुधवार शाम करीब छह बजे मनजोत अपने चाचा के घर खेलने के बाद दो बड़े भाइयों अंग्रेज सिंह और अनमोल सिंह के साथ घर लौट रहा था।पिता जोगा सिंह घर के बाहर ही खड़े थे। इसी दौरान गन्ने के खेत में घात लगाए बैठे तेंदुए ने झपट्टा मारकर नवजोत को दबोच लिया। जब तक परिजन कुछ समझ पाते या बचा पाते, तेंदुआ मासूम को जबड़े में दबाकर गन्ने के खेत में ओझल हो गया। घटना से मौके पर चीख-पुकार मच गई।

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