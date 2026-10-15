लखीमपुर खीरी: रामलीला में धनुष यज्ञ का मंचन, सीता ने श्रीराम को पहनाई वरमाला

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लखीमपुर खीरी के मेला मैदान में चल रही 162वीं ऐतिहासिक श्रीरामलीला में बुधवार को धनुष यज्ञ प्रसंग का मंचन किया गया। यहां मंचन में शामिल श्रीराम, सीता आदि का वेश निभा रहे बच्चों ने राजा जनक की प्रतिज्ञा, राजाओं के असफल प्रयास और श्रीराम के धनुष तोड़ने के प्रसंग को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। जनकपुरी में सजे स्वयंवर में एक-एक कर राजाओं ने शिवधनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उसे हिला तक नहीं सका। इसके बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्रीराम आगे बढ़े। उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और भगवान शिव का स्मरण कर धनुष उठाया। देखते ही देखते धनुष के दो टुकड़े हो गए। धनुष टूटने की गूंज के साथ ही स्वयंवर स्थल जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। माता सीता ने श्रीराम के गले में वरमाला डाला। धनुष टूटते ही जनकपुरी में उल्लास छा गया। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर माता सीता ने श्रीराम को वरमाला पहनाई। इस प्रसंग के मंचन ने रामलीला स्थल पर भक्तिमय वातावरण बना दिया। इससे पहले रामलीला के पात्रों की सवारी मथुरा भवन से रवाना हुई। सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सवारी को रवाना किया। सवारी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मेला मैदान स्थित रामलीला स्थल पहुंची, जहां धनुष यज्ञ का मंचन किया गया।

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