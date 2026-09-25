{"_id":"6ab69fb8bd4c2904ef044b8d","slug":"video-farmers-are-increasingly-worried-about-potential-damage-to-crops-due-to-rain-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: दिनभर रुक-रुककर होती रही बारिश, फसलों को नुकसान की आशंका से किसानों की बढ़ी चिंता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी में बृहस्पतिवार रात से शुरू हुई बारिश शुक्रवार को दिनभर जारी रही। बीच में कुछ देर बारिश थमी, लेकिन इसके बाद फिर तेज बारिश होने लगी। बारिश से तापमान में गिरावट आई और कई दिनों से तेज धूप व उमस से परेशान लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि शहर के कई इलाकों में जलभराव होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। निचले इलाकों और सड़कों पर पानी जमा होने से आवागमन प्रभावित रहा। बारिश के साथ चल रही तेज हवा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में गन्ने और धान की फसल तेज हवा और बारिश के कारण कई जगह गिरने लगी है। किसानों को इससे फसल को नुकसान होने की आशंका है।

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