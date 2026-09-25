Lakhimpur Kheri News: नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगा राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट

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युवा महामंत्री शिखर तिवारी किशन ने बताया कि विभिन्न टीमों से संपर्क किया जा रहा है। बेहतर और प्रतिष्ठित टीमों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास हैं। आयोजन समिति पिछले वर्ष की तरह इस बार भी टूर्नामेंट को भव्य और व्यवस्थित तरीके से कराने की तैयारी में जुटी है। विज्ञापन

खेल प्रेमियों का कहना है कि स्थानीय टीमों की संख्या सीमित रखकर बाहर की अधिक से अधिक प्रतिष्ठित टीमों को मौका दिया जाना चाहिए। इससे प्रतियोगिता का स्तर बढ़ेगा और मुकाबले भी रोमांचक होंगे। युवा महामंत्री शिखर तिवारी किशन ने बताया कि विभिन्न टीमों से संपर्क किया जा रहा है। बेहतर और प्रतिष्ठित टीमों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास हैं। आयोजन समिति पिछले वर्ष की तरह इस बार भी टूर्नामेंट को भव्य और व्यवस्थित तरीके से कराने की तैयारी में जुटी है।खेल प्रेमियों का कहना है कि स्थानीय टीमों की संख्या सीमित रखकर बाहर की अधिक से अधिक प्रतिष्ठित टीमों को मौका दिया जाना चाहिए। इससे प्रतियोगिता का स्तर बढ़ेगा और मुकाबले भी रोमांचक होंगे।

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निघासन। सिंगाही में होने वाले महारानी सूरथ कुमारी शाह स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वर्ष टूर्नामेंट नवंबर के अंतिम सप्ताह में कराने की तैयारी है। हालांकि, आयोजन की अंतिम तारीख मेला कमेटी के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद तय होगी।