कुशीनगर: पडरौना में 22 करोड़ से बने रेलवे अंडरपास का हुआ उद्घाटन

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पडरौना शहर में कोतवाली रोड रेलवे लाइन पर बने अंडरपास का मंगलवार को सांसद विजय कुमार दुबे ने उद्घाटन किया। करीब 22 करोड़ रुपये की लागत से बने इस अंडरपास से शहरवासियों को रेलवे गेट बंद होने के कारण लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और आवागमन सुगम होगा। रेलवे लाइन से शहर दो हिस्सों में बंटा होने के कारण लोगों को कॉलेज, कोतवाली और प्रमुख बाजार तक पहुंचने में परेशानी होती थी।

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