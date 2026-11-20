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पडरौना के सुभाष चौक स्थित हनुमान मंदिर सुराजी पोखरा घाट पर बृहस्पतिवार शाम कुशीनगर महोत्सव और नगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में भजन संध्या व गंगा आरती का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कुशीनगर महोत्सव के अध्यक्ष विनय राय ने कहा कि ऐसे आयोजन सनातन परंपराओं और सामाजिक एकजुटता को मजबूती देते हैं। वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता जताई।

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