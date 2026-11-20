{"_id":"6b006097760384a4fd02dcc0","slug":"video-city-resonates-with-devotional-hymns-devotees-flock-to-ganga-aarti-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुशीनगर: भक्तिमय भजन से गूंजा शहर, गंगा आरती में उमड़े श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुशीनगर: भक्तिमय भजन से गूंजा शहर, गंगा आरती में उमड़े श्रद्धालु
पडरौना के सुभाष चौक स्थित हनुमान मंदिर सुराजी पोखरा घाट पर बृहस्पतिवार शाम कुशीनगर महोत्सव और नगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में भजन संध्या व गंगा आरती का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कुशीनगर महोत्सव के अध्यक्ष विनय राय ने कहा कि ऐसे आयोजन सनातन परंपराओं और सामाजिक एकजुटता को मजबूती देते हैं। वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता जताई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।