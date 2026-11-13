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कुशीनगर: छठ पूजा में मायके जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत

अनुराग रंजन

Updated Fri, 13 Nov 2026 07:53 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 07:53 PM IST







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कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के मड़ार बिंदवलिया गांव निवासी 45 वर्षीय ज्ञान्ती देवी की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह छठ पूजा में शामिल होने के लिए अपने मायके तुर्कपट्टी जा रही थीं। ... और पढ़ें

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