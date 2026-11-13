Kushinagar News: नहाय-खाय के साथ आज होगा छठ पर्व का शुभारंभ

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बृहस्पतिवार को सुबह से ही बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ व्रत शुरू होगा। शनिवार को खरना, रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व का समापन होगा। व्रती और उनके परिवार के सदस्य पूजा की तैयारियों में जुटे हैं। कोई सूप-दउरा खरीद रहा है तो कोई फल, नारियल और पूजन सामग्री की व्यवस्था कर रहा है। पडरौना के सुभाष चौक से कसया रोड, कोतवाली रोड, रामकोला रोड, धर्मशाला रोड, मेन बाजार, जटहां बाजार, कसेरा टोली और गुदरी बाजार में खरीदारी के चलते भीड़ रही। कई जगह वाहनों की लंबी कतार लगने से जाम की स्थिति बनी। दुकानों पर डलिया, सूप, दउरा, मिट्टी के बर्तन, दीये और पूजन सामग्री की बिक्री हो रही है। कोसी भरने के लिए मिट्टी के हाथी और अन्य सामान भी दुकानों पर सज गए हैं।छठ पूजा में फलों का विशेष महत्व है। इस कारण फल मंडियों में भी चहल-पहल बढ़ गई है। केरल और कर्नाटक से नारियल की खेप पहुंची है। वहीं, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय सहित अन्य राज्यों से अनन्नास मंगाया गया है। फल विक्रेता राजेश जायसवाल, सत्येंद्र सिंह, सुनील मद्धेशिया और बृजेश कुशवाहा ने बताया कि पर्व को देखते हुए पहले से ही फलों का भंडारण किया गया है। शनिवार से बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है। नारियल, अनन्नास, केला और सेब की मांग बढ़ रही है।दुकानदारों के अनुसार, दउरा, सूप, डलिया और मिट्टी के सामान सहित अन्य पूजन सामग्री पिछले साल की तुलना में करीब 20 फीसदी महंगी हुई है। पिछले साल 250 से 300 रुपये में मिलने वाला दउरा और सूप इस बार 300 से 360 रुपये में बिक रहा है। खरीदार काजल देवी ने बताया कि इस बार फल और पूजन सामग्री के दाम अधिक हैं लेकिन पर्व की तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहती हूं।वहीं, मिट्टी के बर्तन और कोसी का सामान पिछले साल 300 से 350 रुपये में मिलता था, जो इस बार 350 से 400 रुपये तक पहुंच गया है। इसके बावजूद अच्छी बिक्री हो रही है। दुकानदार राजकुमार ने बताया कि बाहर से मंगाए गए फलों की आवक शुरू हो गई है। छठ पर्व को देखते हुए सुभाष चौक, बावली चौक, रामकोला रोड और तिलक चौक सहित प्रमुख स्थानों पर शुक्रवार से अस्थायी दुकानें भी सजेंगी। घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।