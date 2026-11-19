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कासगंज में जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने बृहस्पतिवार को जनपदवासियों से अपील की है कि देश की जनगणना 2027 का दूसरा चरण जनपद में प्रारंभ हो चुका है। इस चरण में लोग स्वगणना के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की समस्त सूचनाएं ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं भर सकते हैं, एवं उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। यह चरण 30 नवंबर तक चलेगा। लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पोर्टल पर सारी सूचनाएं भर सकते हैं। जिलाधिकारी ने सभी से अपील की है कि अपनी सही सूचनाएं सटीक तरीके से भरते हुए इस जनगणना के कार्य में सहयोग दें।

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