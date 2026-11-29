{"_id":"6b0c6988ca92ef36530e422e","slug":"video-young-students-dance-to-songs-at-annual-function-teachers-honored-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: वार्षिकोत्सव में गीतों पर झूमे नन्हें छात्र, शिक्षकों को किया गया सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: वार्षिकोत्सव में गीतों पर झूमे नन्हें छात्र, शिक्षकों को किया गया सम्मानित
दिल्ली पब्लिक स्कूल बर्रा का वार्षिकोत्सव रविवार को आयोजित हुआ। इसमें गीत, कविता और नाट्य मंचन से छात्रों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस मौके पर प्रबंधन समिति की प्रोवाइस चेयरपर्सन वंदना मिश्रा, संस्थापक आलोक मिश्रा, सदस्य देवव्रत मिश्रा, प्रधानाचार्य शिल्पा मनीष, डीपीएस सर्वोदय नगर की प्रधानाध्यापिका मंजू पसान, डीपीएस किदवई नगर की प्रधानाध्यापिका अलका जोशी ने छात्रों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानाचार्य जयंती मित्रा ने वार्षिक आख्या प्रस्तुत किया। समारोह में छात्रों ने कृष्ण लीला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन ने विशिष्ट सेवा के 10 वर्ष पूरे करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया।
डीपीएस किदवई नगर की प्रस्तुति ''युगांतर'' ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।