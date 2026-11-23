{"_id":"6b044f77909bac2dd50e9cae","slug":"video-work-at-the-ganga-maha-aarti-site-gains-momentum-installation-of-red-stone-begins-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"गंगा महाआरती स्थल पर कार्य ने पकड़ी रफ्तार, लाल पत्थर लगाने का काम शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीताराम कालोनी स्थित आनंद घाट पर पर्यटन विभाग की ओर से बनारस की तर्ज पर गंगा महाआरती स्थल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो बीते दिनों बाढ़ आ जाने के कारण बंद हो गया था। कार्य ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है और अब जयपुर से लाए गए लाल पत्थर लगाने का कार्य शुरू कराया गया है। बताया गया कि मार्च 2027 तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बता दे कि आनंद घाट पर गंगा महाआरती स्थल के साथ ही यहां एक शिव मंदिर का निर्माण भी कराया जा रहा है। मंदिर का निर्माण भी बनारस के बाबा विश्वनाथ मंदिर की थीम में कराया जाएगा। बाढ़ के कारण करीब दो माह तक निर्माण कार्य बंद था। जिसे सप्ताह भर पहले ही चालू किया गया है और अब कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। यहां कार्य करा रहे कार्यदायी एजेंसी के लोगों ने बताया कि संपूर्ण कार्य मार्च 2027 तक पूर्ण हो जाएगा। कार्य पर्यटन विभाग की ओर से कराया जा रहा है जिसके लिए जयपुर से लाल पत्थर मंगाए गए है। बताया गया कि मंदिर में संगमरमर के सफेद पत्थर लगाए जाएंगे। यह सभी पत्थर एवं मूर्तियां भी जयपुर से मंगाई जाएगी। आनंद घाट को पर्यटन क्षेत्र से जोड़ा गया है ताकि दूरदराज से लोग यहां आकर गंगातट पर आंनदित हो सके।

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