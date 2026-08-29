यूपी टी-20 लीग: मेरठ और लखनऊ के मैच पर बारिश ने फेरा पानी

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यूपी टी-20 लीग में शनिवार को मेरठ मवारिक्स और लखनऊ फॉल्कंस के बीच होने वाला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। दोनों ही टीमों को एक-एक हासिल हुए। मेरठ पहले ही शानदार प्रदर्शन कर प्ले ऑफ में जगह बना चुका है, जबकि लखनऊ को अभी राह बनानी है। ग्रीनपार्क स्टेडियम में टॉस लखनऊ की टीम ने जीता और मेरठ को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। बारिश से पहले मेरठ ने 8.3 ओवर में दो विकेट पर 67 रन बना लिए थे। स्वास्तिक चिकारा 39 रन बनाकर नाबाद थे। अक्षय दुबे चार रन पर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बोल्ड हुए, जबकि कप्तान दिव्यांश जोशी 24 रन बनाकर कृष्ण कुमार सरोज का शिकार बने। शाम करीब चार बजे तेज बारिश शुरू होने के बाद मैदान को कवर्स से ढक दिया गया। काफी देर इंतजार के बावजूद खेल शुरू नहीं हो सका। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर मैच रेफरी ने शाम 5:30 बजे मुकाबला रद्द घोषित कर दिया। दोनों टीमों को एक-एक मिल गए। इस एक अंक के साथ प्लेऑफ में जगह बना चुके मेरठ मेवरिक्स के आठ मैचों में 15 अंक हो गए हैं। वहीं लखनऊ फॉल्कंस के आठ मैचों में नौ अंक हैं। बारिश से मेरठ की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन लखनऊ को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए अब अगले मुकाबलों का इंतजार करना होगा।

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