कानपुर में सड़क हादसा: बाइक और ई-रिक्शे में जोरदार टक्कर, बालिका की मौत

किदवईनगर में वैदिक अस्पताल के पास शुक्रवार देर शाम ई-रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर में ई-रिक्शा पलट गया। रिक्शे पर बैठ कर जा रही मान्या (9) गंभीर रूप से घायल हो गई। देर शाम उसने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। लखीमपुर खीरी निवासी शिवशंकर लोडर चलाते हैं।

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उन्होंने बताया कि परिवार में पत्नी कविता और दो बेटियां वैष्णवी और मान्या थीं। वह वैष्णवी के साथ लखीमपुर में रहते हैं। पत्नी छोटी बेटी मान्या को लेकर सागरपुरी में रह रही थीं। शुक्रवार को कविता बेटी के साथ ई-रिक्शे से नौबस्ता जा रही थी। तभी हुए हादसे के बाद बालिका की मौत हो गई। किदवईनगर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।