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कानपुर: नेपाल में 25 अगस्त से तीन लापता, बेटे की तलाश में छोटा भाई पहुंचा; मां-पिता अनजान

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 04:57 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 04:57 PM IST







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नेपाल में 25 अगस्त से चकेरी के श्याम नगर निवासी एक यूएस इंजीनियर, सरकारी शिक्षिका और सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला के लापता होने के बाद उनके परिजनों में चिंता बढ़ गई है। घटना के बाद परिवार के लोग लगातार संपर्क और जानकारी जुटाने में लगे हैं। लापता लोगों में एक दंपती भी शामिल है। उनका छोटा बेटा अनुज नेपाल पहुंचकर उनकी तलाश में जुटा है। ... और पढ़ें

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