जालौन: मेमू में चढ़ते समय महिला के पर्स से 10 लाख के जेवरात गायब, जीआरपी ने दो घंटे तक खंगाली सीसीटीवी फुटेज

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पीड़िता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना के खुलासे के लिए टीमें गठित की जा रही है। - हेमंत सोलंकी, थानाध्यक्ष जीआरपी

परिवार मेमू से झांसी जाने के लिए प्लेटफार्म पर खड़ा था, तभी ट्रेन ट्रैक आ गई, ट्रेन के पहुंचते ही यात्रियों में सवार होने की आपाधापी मच गई और इसी भीड़ का फायदा उठाकर किसी शातिर ने आकांक्षा के हैंडपर्स की चेन खोलकर नकदी जेवरात उड़ा दिए। पर्स की चेन खुली देखकर अनहोनी की आशंका में आकांक्षा ने जब पर्स देखा तो सोने के जेवरात और नकदी गायब थी। परिजनों के मुताबिक पर्स में सोने का हार, चार सोने की चूड़ियां, कान की झुमकियां और पांच हजार रुपये नकद रखे हुए थे। चोरी हुए जेवरात की कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है।चोरी का पता चलते ही आकांक्षा ने झांसी जाने के बजाय ट्रेन से उतरकर घटना की सूचना आरपीएफ व जीआरपी को दी। जानकारी मिलते ही आरपीएफ इंस्पेक्टर आरबी शुक्ला और जीआरपी दरोगा ईश्वरदीन रेलवे स्टेशन पहुंचे और पीड़ितों से जानकारी लेकर जांच शुरू की। सुरक्षाबलों ने प्लेटफार्म पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली और करीब दो घंटे तक फुटेज की जांच की। आशंका है कि भीड़ में शामिल किसी शातिर ने महिला को निशाना बनाकर घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद पुलिस आसपास मौजूद यात्रियों और संदिग्ध लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। मेमू में सवार होने के दौरान हुई चोरी से परिवार सदमे में है। वहीं, स्टेशन पर लाखों के जेवरात चोरी होने की घटना से यात्रियों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।आटा प्लेटफार्म दो पर कई दिनों से मालगाड़ी खड़ी है। जिससे यात्रियों को ट्रेन को पकड़ने के लिए ट्रैक पार करना पड़ता है इसके साथ ही कभी-कभी तो यात्री ट्रैक के पास गिट्टी पर खड़े होकर ट्रेन में सवार होते हैं। यात्रियों ने मांग की है, प्लेटफार्म दो पर खड़ी मालगाड़ी को हटाया जाए जिससे ओवरब्रिज से होकर प्लेटफार्म पहुंचकर ट्रेन में सवार हो सकें।