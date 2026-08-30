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कानपुर: बेटी को खोने के बाद खुद फावड़ा उठाने को मजबूर पिता, शासन-प्रशासन पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 12:44 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 12:44 PM IST







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पुरवामीर गांव में 22 फीट गहरे गड्ढे में समाने से यशी (18) की मौत के दो दिन बाद भी प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं ली गई है। पीड़ित पिता विनोद और भाई भास्कर पड़ोसी के बरामदे में रात गुजारने के बाद खुद ट्रैक्टर और फावड़े से घर के पास बने गड्ढे को भरने में जुटे हैं। ... और पढ़ें

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