कानपुर: महिला की मौत पर फूटा गुस्सा, शव रखकर हाईवे जाम; पुलिस पर पथराव, इंस्पेक्टर समेत कई घायल
Kanpur News: महाराजपुर थानाक्षेत्र के सलेमपुर गांव के मजरा लालूखेड़ा में बीती रात महिला द्वारा फंदा लगाकर जान देने के मामले ने रविवार शाम तूल पकड़ लिया।
विस्तार
महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव को चकेरी एयरपोर्ट के पास रखकर हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि आक्रोशित परिजनों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया।
हंगामे की सूचना मिलते ही चकेरी, महाराजपुर और नरवल थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालने का प्रयास किया। पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच विवाद बढ़ने पर पथराव शुरू हो गया। पथराव में चकेरी इंस्पेक्टर अजय प्रकाश मिश्रा, महाराजपुर इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है।
हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा
परिजनों का आरोप है कि महिला ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसी आरोप को लेकर परिवार के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाने के बाद उन्होंने उसे चकेरी एयरपोर्ट के पास रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
हाईवे पर लगा जाम
हंगामे के कारण कुलगांव के पास हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए आसपास के थानों से भी पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और हंगामे तथा पथराव की घटना की जांच की जा रही है।
महिला की मौत पर लगाया था हत्या का आरोप
महाराजपुर के सलेमपुर गांव के मजरा लालूखेड़ा में बीती रात महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी थी। इसके बाद परिजनों ने महिला की हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव मिलने पर परिजनों ने चकेरी एयरपोर्ट के पास हंगामा शुरू कर दिया। परिजन मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के पहुंचने पर विवाद बढ़ गया और पथराव की घटना हुई। पुलिस ने मौके से लोगों को हटाकर स्थिति नियंत्रित की।
कई थानों की फोर्स और पीएसी तैनात
हंगामे के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चकेरी, महाराजपुर, नरवल और जाजमऊ थानों की फोर्स के साथ पीएसी भी तैनात है। अधिकारी पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के साथ ही हंगामा और पथराव करने वालों की पहचान करने में जुटे हैं।