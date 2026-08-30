कानपुर: महिला की मौत पर फूटा गुस्सा, शव रखकर हाईवे जाम; पुलिस पर पथराव, इंस्पेक्टर समेत कई घायल

महिला की मौत पर लगाया था हत्या का आरोप

महाराजपुर के सलेमपुर गांव के मजरा लालूखेड़ा में बीती रात महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी थी। इसके बाद परिजनों ने महिला की हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव मिलने पर परिजनों ने चकेरी एयरपोर्ट के पास हंगामा शुरू कर दिया। परिजन मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के पहुंचने पर विवाद बढ़ गया और पथराव की घटना हुई। पुलिस ने मौके से लोगों को हटाकर स्थिति नियंत्रित की।