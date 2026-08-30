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कानपुर: महिला की मौत पर फूटा गुस्सा, शव रखकर हाईवे जाम; पुलिस पर पथराव, इंस्पेक्टर समेत कई घायल

Sun, 30 Aug 2026 06:38 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Sun, 30 Aug 2026 06:38 PM IST
सार

Kanpur News: महाराजपुर थानाक्षेत्र के सलेमपुर गांव के मजरा लालूखेड़ा में बीती रात महिला द्वारा फंदा लगाकर जान देने के मामले ने रविवार शाम तूल पकड़ लिया।

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Kanpur: Family Protests After Woman's Death, Highway Blocked and Police Pelted with Stones
महिला की मौत पर हंगामा - फोटो : वीडिओ ग्रैब

विस्तार
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महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव को चकेरी एयरपोर्ट के पास रखकर हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि आक्रोशित परिजनों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया।

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Kanpur: Family Protests After Woman's Death, Highway Blocked and Police Pelted with Stones
महिला की मौत पर हंगामा - फोटो : amar ujala

हंगामे की सूचना मिलते ही चकेरी, महाराजपुर और नरवल थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालने का प्रयास किया। पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच विवाद बढ़ने पर पथराव शुरू हो गया। पथराव में चकेरी इंस्पेक्टर अजय प्रकाश मिश्रा, महाराजपुर इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है।

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Kanpur: Family Protests After Woman's Death, Highway Blocked and Police Pelted with Stones
महिला की मौत पर हंगामा - फोटो : amar ujala

हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा

परिजनों का आरोप है कि महिला ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसी आरोप को लेकर परिवार के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाने के बाद उन्होंने उसे चकेरी एयरपोर्ट के पास रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

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महिला की मौत पर हंगामा - फोटो : amar ujala

हाईवे पर लगा जाम

हंगामे के कारण कुलगांव के पास हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए आसपास के थानों से भी पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और हंगामे तथा पथराव की घटना की जांच की जा रही है।

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चकेरी एयरपोर्ट के पास हंगामा - फोटो : amar ujala

महिला की मौत पर लगाया था हत्या का आरोप

महाराजपुर के सलेमपुर गांव के मजरा लालूखेड़ा में बीती रात महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी थी। इसके बाद परिजनों ने महिला की हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव मिलने पर परिजनों ने चकेरी एयरपोर्ट के पास हंगामा शुरू कर दिया। परिजन मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के पहुंचने पर विवाद बढ़ गया और पथराव की घटना हुई। पुलिस ने मौके से लोगों को हटाकर स्थिति नियंत्रित की।

Kanpur: Family Protests After Woman's Death, Highway Blocked and Police Pelted with Stones
चकेरी एयरपोर्ट के पास हंगामा - फोटो : amar ujala

कई थानों की फोर्स और पीएसी तैनात

हंगामे के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चकेरी, महाराजपुर, नरवल और जाजमऊ थानों की फोर्स के साथ पीएसी भी तैनात है। अधिकारी पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के साथ ही हंगामा और पथराव करने वालों की पहचान करने में जुटे हैं।



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