{"_id":"6acb78df9de0bde96d07c1ba","slug":"video-sp-leaders-target-state-government-say-farmers-are-reeling-under-inflation-public-will-teach-lesson-in-2027-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"सपा नेताओं ने प्रदेश सरकार को घेरा, बोले- मंहगाई से किसान टूट रहा है, जनता 2027 में सिखाएगी सबक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सपा नेताओं ने प्रदेश सरकार को घेरा, बोले- मंहगाई से किसान टूट रहा है, जनता 2027 में सिखाएगी सबक
बिठूर मांगे परिवर्तन अभियान के तहत भीतरगांव ब्लॉक के कुङनी कस्बे में आयोजित जनता हुंकार परिवर्तन रैली में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा नेताओं ने पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली समस्या, अवैध खनन और चंदा चोरी करने के मुद्दे उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।